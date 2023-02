Pflegelehre: Gesetzesentwurf in Begutachtung

Mit dem Begutachtungsstart treffe man nun die gesetzlichen Vorkehrungen für jene Bundesländer, die mit dem Ausbildungsversuch starten wollen, damit die ersten Lehrlinge im Herbst 2023 ihre Ausbildung beginnen können, betonte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sieht in der Pflegelehre einen "weiteren Baustein" im Kampf gegen den Personalmangel. Der Lehrabschluss ermögliche auch den Zugang zur diplomierten Ausbildung an einer Fachhochschule, so Rauch.