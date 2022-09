Ausbildungsverordnung zur Pflegelehre vor Weihnachten in Begutachtung

Vor Weihnachten soll die Ausbildungsverordnung für die Lehre zu Pflegeassistenzberufen in Begutachtung gehen, damit im Herbst 2023 der Pilotversuch zu dem neuen Lehrberuf starten kann. Das kündigte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag bei einem Linz-Besuch an. Als Vorbild diene das Modell aus der Schweiz, wo seit 2004 eine derartige Lehre angeboten wird, die laut oö. Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dort der "drittbeliebteste Lehrberuf" sei.

7.800 offene Stellen

Als ein Instrument gegen den Fachkräftemangel in der Branche - aktuell seien laut Kocher österreichweit 7.800 Stellen offen, was im Vergleich zu 2021 ein Plus von 40 Prozent bedeute - soll eine dreijährige Lehre zur Pflegeassistenz bzw. eine vierjährige zur Pflegefachassistenz eingeführt werden. Ausbildungsbetriebe sprich Pflegeeinrichtungen würden wie üblich betriebliche Lehrstellenförderung erhalten. Im vierten Lehrjahr soll es ein Mindesteinkommen von 1.500 Euro im Monat geben, stellte Kocher im Rahmen einer Besichtigung des Seniorenheims Sonnenhof in Linz erste Eckpunkte vor.