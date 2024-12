Wie man die Pflege mit dem Smartphone organisieren kann

Die gute Nachricht: An der schwierigen Situation könnte sich demnächst etwas ändern.

Noch ist „Alles Clara“ in der Pilot-Phase. Doch KURIER-Leser können das Angebot schon jetzt nutzen. Und dieses besteht im Wesentlichen darin, dass Experten mit Expertise und einer Ausbildung im Pflege-Bereich als Auskunftspersonen zur Verfügung stehen und helfen, die wichtigsten Fragen und Sorgen pflegender Angehöriger zu klären. Das geht von Abläufen und Zuständigkeiten bis hin zu „Wer hilft mir, wenn ich mit der Pflegesituation emotional überfordert bin“.

Gemeinsam mit Nicole Traxler , der Geschäftsführerin der Alles Clara Gmbh, plädiert Schwertner für einen Digitalisierungsfonds in Höhe von 500 Millionen Euro, damit die Digitalisierung den Bereich verbessern und Pflegende entlasten kann.

Die App adressiert gleich mehrere der bestehenden Probleme im Pflegewesen. „Auch wenn die vergangene Bundesregierung viele Verbesserungen vorangetrieben hat, ist eines der größten Probleme ungelöst: Der ,Fleckerlteppich‘ an Zuständigkeiten, die von Bundesland zu Bundesland verschieden sind“, sagt Klaus Schwertner , Caritasdirektor in Wien zum KURIER.

Was heißt das für die Praxis?

Abgesehen davon, dass Apps wie „Alles Clara“ Angehörige schnell durchs System führen und solcherart Zeit und Ressourcen sparen, können digitale Hilfsmittel die personellen Probleme ein Stück weit mildern.

„Bis 2050 werden mehr als doppelt so viele Personen pflegebedürftig sein wie heute. Im Gegenzug wird rund ein Drittel der derzeit aktiven Pflegekräfte in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen“, beschreibt Traxler die Lage.