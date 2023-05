Pflege: Förderung für 24-Stunden-Betreuung wird neuerlich erhöht

Bereits vor zwei Wochen hatte die Regierung eine Erweiterung des Angehörigenbonus in den Sozialausschuss des Parlaments eingebracht. Anspruch haben damit auch Angehörige, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt mit der pflegebedürftigen Person leben.

Rauch sagte dazu in einer schriftlichen Stellungnahme, die Pflegereform des vergangenen Jahres sei ein "wichtiger erster Schritt" gewesen. "Alle 20 Maßnahmen haben wir in den vergangenen zwölf Monaten Schritt für Schritt auf den Weg gebracht. Jetzt folgt der nächste große Schritt: Vom zweiten Teil der Pflegereform profitieren alle Menschen, die in Österreich Pflege und Betreuung leisten."