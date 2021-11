Petrovics Grußworte bei MFG-Demo bringen Grüne in Erklärungsnot

Bei der Kundgebung der Impfgegner-Partei Menschen Freiheit Grundrechte (MFG) am Samstag in Wien wurde bei der Demonstration am Schwarzenbergplatz eine "Grußbotschaft" von Madeleine Petrovic verlesen, schreibt die Tageszeitung Standard. Petrovic prägte die Grünen lange Zeit mit: 1990 zog sie für sie in den Nationalrat ein, von 1992 bis 1999 war sie Klubchefin und zwei Jahre lang auch Bundessprecherin. Nach ihrer Zeit im Parlament stand sie 13 Jahre lang an der Spitze der Grünen Niederösterreich.

Gegen Parteilinie

Nun wurde ein als Grußbotschaft deklarierter Text Petrovics bei der MFG-Demonstration am Samstag verlesen. Und das, obwohl die Kundgebung nicht nur von einer anderen Partei als den Grünen veranstaltet wurde, sondern die dort propagierten Inhalte strikt gegen die Linie der Regierungspartei laufen, so der Standard weiter.