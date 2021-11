Virales Foto: Wie der Kampf gegen Corona-Maßnahmen alte Feinde eint

Gemessen an den Reaktionen in den sozialen Netzwerken haben die am Samstag in Wien abgehaltenen Corona-Demos großes Echo erzeugt. Zumindest bei den Gleichgesinnten quer durch Europa.

Viel Beachtung fand in den Balkan-Medien vor allem ein Foto, das am Schwedenplatz entstanden ist. Darauf zu sehen sind vier Männer, die in einer Gruppe von Demonstranten mit drei Flaggen vorneweg marschieren. Dass Flaggen bei solchen Anlässen gerne gehießt werden, ist an sich kein Geheimnis. Dass es sich dabei um bosnische, serbische und kroatische Flaggen, die offenbar gut gelaunte Fahnenträger dicht an einander halten, handelt, stellt aber schon eine Überraschung dar. Zur Erinnerung: Die drei Länder bekriegten sich in den 1990er Jahren, die scheinbar beigelegte Feindschaft wird immer noch gepflegt.