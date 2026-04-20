SPÖ-Minister Hanke kündigt Probeabo für Klimaticket an

Wie kann man die Mobilität in Österreich verbessern? Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) hat Montagnachmittag eine Grundsatzrede "zur Zukunft der Mobilität" gehalten – mit Neuigkeiten. "Die Lage ist ernst, aber sie ist alles andere als hoffnungslos", startet Hanke mit einem umgekehrten Zitat von Schriftsteller Karl Kraus in seinen Beitrag. Ob Auto, Rad oder Bahn: Die Menschen in Österreich würden, statt ideologischer Debatten, funktionale und pragmatische Lösungen verdienen. "Was wir brauchen, ist Mobilität ohne schlechtes Gewissen", sagt Hanke. Mobilität sei "weit mehr als Verkehr", sondern ein Grundbedürfnis sowie eine soziale Frage. "Wir wollen von A nach B und keiner darf am Rand bleiben."

"Kennenlern-Abo" für Klimaticket Autofahren sei keine ideologische Entscheidung, sondern vor allem für Menschen am Land oft eine Notwendigkeit, betont der SPÖ-Minister. "Niemand braucht sich in Österreich dafür zu genieren, auf das Auto angewiesen zu sein." Deshalb lasse die Regierung Autofahrer auch nicht im Stich, verweist Hanke auf die Spritpreisbremse oder den zu Jahresbeginn verdreifachten Pendlereuro. Gleichzeitig sei es der richtige Moment, den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel auszuprobieren. "Da haben wir uns, glaub ich, ein spannendes Produkt ausgedacht: ein Kennenlern-Abo für zwei Monate", sagt Hanke mit Bezug auf das Klimaticket. "Man kann jetzt die Jahreskarte testen und schauen, ob sie wirklich so gut ist, wie ich sie immer propagiere." Wem das nicht gefalle, der könne dann kostenlos wieder aussteigen.

Bessere Abstimmung zwischen Verkehrsträgern Mobilität funktioniere nur dann gut, wenn sie übergreifend gedacht werde, betont Hanke. Verkehrsträger und Verkehrsteilnehmer müssten mehr miteinander reden, sich besser abstimmen. Alle Mobilitätspartner würden bereits in den kommenden Monaten dazu Projekte vorantreiben. Welche? Hanke nennt Beispiele: Würden auf der Weststrecke Schienen modernisiert, dürfe es nicht gleichzeitig Baustellen auf der Westautobahn geben, "die den Ausweichverkehr entsprechend lahmlegen". Oder: Es ergebe keinen Sinn, wenn ÖBB, Asfinag und Wasserstraßen jeweils eigene KI-Lösungen für ihre Verkehrssteuerung entwickeln würden – gemeinsam könnten sie es besser. Auch Planungstools und Zahlungsmöglichkeiten über alle Verkehrsträger hinweg sollen erarbeitet werden. "Genau solche Lösungen brauchen die Österreicherinnen und Österreicher." Hanke will ein integriertes System entwickeln, in dem jeder Verkehrsträger seine Stärke einbringen kann – für ein Zusammenspiel zwischen Schiene, Straße, Luft und Wasser. Dafür müsse man trotz Budgetnot investieren und Mobilität konstant weiterentwickeln.