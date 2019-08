Peschorns Geheimniskrämerei über Hintermänner des Ibiza-Videos

In der Justiz sorgten die Aussagen des Innenministers in der ZiB 2 für ziemliche Verwunderung. Was weiß Wolfgang Peschorn tatsächlich über mögliche Hintermänner des Ibiza-Videos, das die Republik erschütterte? Denn der Gerichtsakt der Staatsanwaltschaft Wien ist ein Verschlussakt, auf den er überhaupt keinen Zugriff hat. Der Innenminister weiß nicht, was da drinnen steht, wurde dem KURIER auch aus seinem Umfeld bestätigt.

Peschorn hat allerdings die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen bei Ermittlungen informieren zu lassen. 14 Beamte umfasst die SOKO Ibiza, einige davon sind Verfassungsschützer. Namen dürften dem Minister in einer Verschlusssache eigentlich nicht genannt werden. Ob er tatsächlich welche kennt, dazu gab es am Mittwoch keine Auskunft mehr. Bei Armin Wolf in der ZiB 2 gab er sich kryptisch: „Ein Innenminister sollte mehr wissen.“ Ein Satz also in Möglichkeitsform.

Die sonst eher zurückhaltende Austria-Presseagentur fasste den TV-Auftritt so zusammen: „Beamtenminister Peschorn drängt sich in den Vordergrund“.