Peschorn zu Wolf über Ibiza: "Sie wissen jedenfalls zu wenig"

Deutlicher wurde Peschorn, wenn es darum ging, klarzustellen, dass das BVT in die Herstellung und Veröffentlichung des Videos nicht involviert gewesen sei. Auch sei dem BVT vor dem 17. Mai nicht bekannt gewesen, dass es das Video gab.

Seinem Vorgänger Herbert Kickl ( FPÖ), der ihn als Parteigänger der ÖVP brandmarkte, richtete Peschorn aus: „Er sollte es besser wissen.“ Er habe in der Finanzprokuratur auch für die ÖVP unangenehme Dinge vertreten, weil er nur dem Interesse des Steuerzahlers und der Republik verpflichtet sei.

Gefeiert wurde im Netz auch folgender Sager: „Ich hab‘ viele Netzwerke entdeckt, schwarze, rote, blaue.“

Drastisch erhöhtes Interesse

Tatsache ist, dass Peschorn mit seinem Schachzug, die BVT-Reform an sich zu ziehen, das Interesse an seiner Person drastisch erhöht hat. "Es kann nicht sein, dass ich als Übergangsminister hier zuwarte", betonte er in der "ZiB 2".

Den Vorwurf, gegen die Vorgaben einer reinen Verwaltungsregierung zu verstoßen, widersprach Peschorn mit einem Zitat aus seiner Antrittsrede: "Verwalten ist Gestalten im Rahmen der Gesetze.“ Verwalten sei „sehr viel. Es ist meine Aufgabe, die Dinge voranzutreiben."