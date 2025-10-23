Kommission übt massive Kritik an Polizeinsatz auf dem Peršmanhof

Es war ein Vorfall, der weit über die Grenzen Kärntens hinaus für Empörung sorgte: Am 27. Juli kam es auf der NS- Gedenkstätte Peršmanhof in Bad Eisenkappel zu einem massiven Polizeieinsatz gegen ein „antifaschistisches Camp“ auf dem Gelände des Museums wegen angeblicher Verstöße gegen das Naturschutzgesetzes. An dem vierstündigen Großeinsatz waren insgesamt 20 Beamte beteiligt.

Nicht nur von Vertretern der slowenischen Volksgruppe wurde der Einsatz als überschießend und völlig unsensibel kritisiert, war es doch auf dem Hof im April 1945 zu einem Massaker von SS-Polizeikräften an elf Zivilisten gekommen.

Das Innenministerium richtete eine „multiprofessionelle Kommission“ zur Untersuchung der Vorgänge ein. Die Ergebnisse werden heute, Donnerstag, von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) präsentiert.

Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass der Einsatz laut Bericht in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig und unverhältnismäßig gewesen sei.

Konkret geht es um das Betreten der Räume der Gedenkstätte durch die Beamten und die umfassenden Identitätsfeststellungen. Die Begründungen für den Einsatz – eta Verstöße gegen den Naturschutz – sei nur ein Vorwand gewesen, um an die Daten der Teilnehmer zu gelangen.

Laut Bericht wird die Verantwortung vor allem bei drei Beamten gesehen, heißt es auf Ö1: Den stv. Leiter des LVT, der den Einsatz ohne Zuständigkeit und Zustimmung seiner Vorgesetzten initiiert hatte. Weiters der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, der für einen verhältnismäßigen Vollzug hätte sorgen sollen. Drittens der Leiter der Kärntner Außenstelle des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.