Von der Not zur Vorsorge: Als der Ruhestand erfunden wurde

Am 27. September 1902 erschien in der Arbeiter-Zeitung ein Artikel mit dem Titel „Wie die landwirthschaftlichen Dienstboten vor Elend im Alter beschützt werden“: Der niederösterreichische Landesausschuß hat sich entschlossen, etwas für die braven Dienstboten auf dem Lande zu thun. (...) Am reichsten bedacht wurde der 72-jährige Josef Lebner in Hausbrunn: Seit 1878 dienend, erhielt er eine Altersrente von 200 Kronen (heute knapp 2.000 Euro) – einmalig für das Jahr 1903.

Noch vor gut 120 Jahren hieß es für einen Großteil der Menschen in Österreich auf die Unterstützung der Kinder und Almosen hoffen oder Arbeiten bis zum Umfallen. Staatliche Altersvorsorge? Fehlanzeige! Dabei war die Frage, was mit Menschen passiert, die sich nicht mehr selbst versorgen können, schon immer eine große, weiß der Historiker Werner-Michael Schwarz: „Früh gab es Einrichtungen, wie das Bürgerspital in Wien, in dem Menschen versorgt wurden.“

Infolge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wandelte sich die Gesellschaft aber stark. Die Menschen zogen in die Städte, arbeiteten in Fabriken und traditionelle Familienstrukturen zerbröselten. Die Lebenserwartung stieg, gleichzeitig erhöhte sich das Risiko für Krankheiten, Unfälle und Altersarmut. Schwarz: „In der Stadt lebten die Leute unter unglaublich prekären Verhältnissen“.

Soziale Frage

So begann die Diskussion über die sogenannte „soziale Frage“ – Themen wie Arbeitsausfall durch Krankheit oder Invalidität, Arbeitslosigkeit und die Herausforderung, älteren Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind, kamen auf.

Schon im 18. Jahrhundert wurden erste Pensionssysteme für gewisse Staatsangestellte und Militärangehörige eingeführt (Grafik unten).

Die breite Masse blieb unversorgt. Daher schielte so mancher nach Deutschland.