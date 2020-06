Pensionsautomatik schlecht, Gebührenautomatik gut?

Praktischer Nebeneffekt: Die regierenden Politiker müssen sich nicht mehr öffentlich für Teuerungen verantworten, die Erhöhungen passieren im Stillen. Die SPÖ beschloss das Gesetz und die Verordnungen mit ihrer damaligen absoluten Mehrheit im Alleingang. Die Grünen, heute Regierungspartei in Wien, hatten damals heftig dagegen opponiert.

Die Gebührenerhöhungen fallen in Wien höher aus als nötig, und die Überschüsse werden nicht zweckgebunden für Investitionen in die Infrastruktur verwendet, sondern wandern ins Stadtbudget. Bis 2008 zumindest wird das von einem Rechnungshofbericht belegt. Demnach hat die Stadt damals in drei Jahren um 390 Millionen zu viel von den Haushalten kassiert und den Überschuss ins Budget umgeleitet.

Diese Praxis hat sich seit Einführung der Gebührenautomatik nicht wirklich geändert. Aus einer Aufstellung der Stadt Wien geht hervor, dass es bei Wasser und Müll eine Überdeckung, bei Kanal allerdings eine Unterdeckung gibt.

"In Summe", so rechnet die Wiener ÖVP vor, "hat die Stadt seit 2010 um knapp 500 Millionen zu viel an Gebühren für Wasser und Müll eingehoben."

Laut einer Aufstellung der ÖVP-Wien sind für eine dreiköpfige Familie die Gebühren in Wien seit 2010 folgendermaßen angestiegen: Abwasser und Müll um jeweils elf Prozent, Wasser um 39 Prozent und Parken um 67 Prozent.

Im Büro von Finanzstadträtin Renate Brauner wird die Erhöhungsautomatik mit dem Argument verteidigt, man habe damit den Vorwurf ausgeräumt, dass die Gebühren zuvor oft "sehr sprunghaft" angestiegen seien. Im übrigen stünden den Gebühren gute kommunale Leistungen gegenüber, und der Kindergarten sei gratis.