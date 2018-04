Türkis-blaue Pensions-Pläne: "Großer Wurf ist das keiner"

Ein Dauerbrenner der politischen Debatte ist mit dem heutigen Ministerrat zurückgekehrt: die sogenannten Luxuspensionen. Der Begriff relativ schwierig abzugrenzen, im Grunde handelt es sich dabei aber um steuerfinanzierte Sonderpensionen staatsnaher Betriebe, die aufgrund alter Vertragsverhältnisse ausbezahlt werden und teils zu monatlichen Pensionen jenseits der 30.000 Euro führen. Zusätzlich wird in der Pensionsdebatte immer wieder ins Treffen geführt, dass die durchschnittliche ASVG-Pension lediglich bei rund 1220 Euro liegt - Tendenz sinkend.

1200 Euro Mindestpension bei 40 Arbeitsjahren

Beide Umstände sind längst bekannt – und die Regierung will nun einmal mehr gegensteuern. Deshalb einigte man sich am Mittwoch im Ministerrat auf zwei zentrale Vorhaben: die Einführung einer Mindestpension von 1200 Euro monatlich für jene, die 40 Beitragsjahre vorweisen können – aber in ihrem Erwerbsleben so wenig verdient haben, dass ihre Pension unter besagten 1200 Euro liegt.

Auch Ehepaare sollen mehr bekommen: Wenn einer der beiden Partner mehr als 40 Jahre gearbeitet hat, soll es für das Paar zumindest 1500 Euro geben. Insgesamt betroffen sind von dieser Maßnahme allerdings nur an die 10.000 Personen. Kosten soll die Maßnahme rund 50 Millionen Euro.