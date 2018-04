Jetzt live: Ministerrat zu Deutschklassen und Mindestpension

Thema Deutschklassen

Beim Thema Deutschklassen hält Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auch nach der Begutachtung an seinem Gesetzesentwurf zur Einführung von Deutschförderklassen fest. Das Gesetzespaket soll am heutigen Mittwoch den Ministerrat passieren, und im Mai im Nationalrat beschlossen werden. Gegenüber dem Erstentwurf gibt es aber leichte Adaptierungen: So soll eine Deutschförderklasse erst ab acht Schülern pro Standort eingerichtet werden (statt sechs), Schulen erhalten etwas mehr Spielraum bei der Organisation.

Thema Fremdenrecht

Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) will ein neues Fremdenrechtspaket auf den Weg bringen, das etliche Verschärfungen inkludiert. So sollen die Behörden Einsicht in die Handys von Flüchtlingen erhalten. Bis zu 840 Euro können den Asylsuchenden als Verfahrensbeitrag abgenommen werden. Krankenhäuser wiederum sollen Auskunft über die Entlassung von Asylwerbern geben müssen.

Wie Kickl im Gespräch mit der APA betonte, gehe es darum, Defizite und Lücken im System zu beseitigen. Ziel sei ein vollziehbares und restriktives Fremdenrecht. Der Beschluss in National- und Bundesrat soll noch vor dem Sommer erfolgen.