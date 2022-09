Pensionen: Debatte um Generationengerechtigkeit flammt wieder auf

Für Plakolm ist es nachvollziehbar, dass viele junge Menschen um ihre Pension fürchten, sagte sie. Sie bekomme auch von vielen älteren Menschen die Rückmeldung, dass sie keine Pensionserhöhung bräuchten und sie das Geld lieber den Jungen geben würden, die es besser brauchen könnten. Bei SPÖ und FPÖ sorgt sie damit für Empörung.

Die Preise seien so stark gestiegen wie seit fast 50 Jahren nicht mehr und Pensionistinnen und Pensionisten seien davon besonders betroffen. Es sei "unverantwortlich und schäbig", dass Plakolm hier "schon wieder" einen Generationenkonflikt heraufbeschwöre, kritisierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Frauen erhielten in Österreich im Schnitt eine Pension von 1.150 Euro, für diese brauche es "selbstverständlich eine kräftige Pensionserhöhung".