Die Skandinavier ziehen wie so oft voran: Bei 70 Jahren soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter in Dänemark ab 2040 liegen. In Schweden steigt es auf 67 Jahre. Und Österreich? Verharrt bei 65 Jahren, wobei die Frauen erst 2033 diesen Wert erreichen. Türkis-Rot-Pink hat zwar Reformen im Pensionsbereich umgesetzt, mit denen sie bis 2029 mehrere Milliarden einsparen will. Das gesetzliche Pensionsalter bleibt aber vorerst unberührt.

Über dieses soll erst diskutiert werden, wenn Maßnahmen wie die Teilpension nicht die nötigen Milliarden einbringen sollten. Die Regierung hat dafür einen "Nachhaltigkeitsmechanismus" beschlossen. Der greift ab 2030, würde also die nächste Regierung zu Maßnahmen verpflichten.