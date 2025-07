Korridorpension: Rund 10.720 Österreicher gingen 2024 in die vorzeitige Altersperson. Diese, finanziell am wenigsten attraktive, Option hat auch der Mann im Rechenbeispiel. Wenn er sie sofort wahrnimmt, landet er bei einer Bruttopension von monatlich 2.694 Euro. Warum nicht 3.000 Euro? Weil bis zum gesetzlichen Pensionsalter von 65 Jahren Abschläge von 5,1 Prozent im Jahr anfallen.

Teilpension: Diese Variante gibt es ab 2026. In Teilpension kann jeder in Absprache mit dem Arbeitgeber gehen, der auch schon die Pension – zum Beispiel Korridorpension – antreten könnte. Es gibt drei Modelle: Man kann zu 25, 50 oder 75 Prozent in Teilpension gehen. Der 63-Jährige entscheidet sich für die 50-Prozent-Variante. Wie viel verdient er?

Das Pensionskonto wird zur Hälfte, also 1.500 Euro, geschlossen. Der Mann erhält, wegen 10,2 Prozent an Abschlägen, also monatlich 1.347 Euro Pension. Dazu kommt ein Teilzeit-Lohn von 2.100 Euro. Ergibt in Summe: 3.447 Euro brutto. Damit verdient er monatlich 750 Euro mehr als in der normalen Frühpension.

Mit 65 geht der Mann komplett in Pension. Im Teilzeitjob hat er weiter aufs Pensionskonto eingezahlt und seine verbliebenen 1.500 Euro auf 1.575 Euro aufgewertet. Finale Pensionshöhe mitsamt der Teilpension: 2.922 Euro brutto.