Wöginger verteidigt Teilpension: "Altersteilzeit ist einfach auch sehr teuer"

KURIER: Herr Klubobmann, welcher Aspekt des Pensionspakets war der ÖVP ein besonders großes Anliegen?

August Wöginger: Dass wir Maßnahmen setzen, um das faktische Antrittsalter in dieser Legislaturperiode um ein Jahr zu steigern. Da reden wir von rund 2,2 Milliarden Euro pro Jahr an Einsparungen, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Von den einzelnen Maßnahmen war uns die Teilpension am wichtigsten.

Warum?

Weil sie eine Win-win-Situation ist, die Tausende Menschen annehmen werden. In der Vergangenheit gab es immer Fälle von Menschen, die in die Korridorpension gegangen sind, obwohl sie gerne weitergearbeitet hätten. Mit der Teilpension kann man Menschen länger in Beschäftigung halten und das hilft auch dem System.

Inwiefern ist die Teilpension für Arbeitnehmer ein Gewinn? Sie ersetzt teils auch die Altersteilzeit, die finanziell attraktiver ist.