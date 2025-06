Trotz Reform: Pensionskosten steigen bis 2029 stark

Wie geht die Regierung vor? Sie hebt unter anderem das Eintrittsalter in die Korridorpension ab 2026 von 62 auf 63 Jahre an, eine "Teilpension" soll zudem den Übergang in den Ruhestand erleichtern. 2026 soll das Einsparungen von rund 600 Millionen Euro bringen, 2029 dann bereits 1,9 Milliarden.

Kein großer Unterschied durch Sparpaket

Laut Ökonom Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria genügt das definitiv nicht: "90 Prozent der Mehrausgaben des Bundes bis 2029 gehen auf das Pensionssystem zurück. Auf der Ausgabenseite sind die Pensionen also mit Abstand das größte Problem."