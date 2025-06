Teilpension kommt: Was sich dadurch ab 2026 ändert

Der Teilpensionist schließt einen Teil seines Pensionskontos. Hier gibt es laut Schumann drei Optionen: Wer die Arbeitszeit um 25 bis 40 Prozent reduziert, erhält eine Teilpension in Höhe von 25 Prozent der Gesamtgutschrift des Pensionskontos. Wer um 41 bis 60 Prozent reduziert, erhält 50 Prozent der Gutschrift. Bei 61 bis 75 Prozent Arbeitszeitreduktion sind es 75 Prozent. Schumanns Beispiel: Ein 63-Jähriger, der Anspruch auf 3.000 Euro Pension hätte, geht zu 50 Prozent in Teilpension. Die Höhe der Teilpension beträgt dann 1.347 Euro. Warum nicht 1.500 Euro? Weil bei früherem Pensionsantritt in der Korridorpension jährlich Abschläge von 5,1 Prozent gelten. Zusätzlich erhält er Lohn für den Teilzeitjob.

Wirkt sich das auf die finale Pensionshöhe aus?

Ja. Der Mann erhält bei einem Pensionsantritt mit 65 Jahren weiter 1.347 Euro – plus zwei Jahre Pensionsanpassung. Dazu kommen jene 50 Prozent, die auf dem Konto geblieben sind: Also 1.500 Euro, zusätzlich der Aufwertung und Beiträge für zwei weitere Arbeitsjahre. Hätte der Mann bis 65 normal weitergearbeitet, wären die Bezüge deutlich höher. Er könnte dann abschlagsfrei in Pension gehen.