100 Tage Dreierkoalition: Die großen Brocken kommen erst

9.000 Euro netto für eine syrische Familie mit elf Kindern in Wien? Solche Auswüchse soll es künftig nicht mehr geben. Die Regierung will die Sozialhilfe bundesweit einheitlich regeln. Ein erster Entwurf hätte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) laut den Koalitionspartnern Ende Mai vorlegen sollen – die SPÖ widerspricht. Abseits der Legistik, gibt es jedenfalls auch politisch noch offene Fragen.

Das sieht auch Neos-Mandatar Nikolaus Scherak so. Scheitert das Projekt, von der ÖVP forciert, an den Pinken? Die Signale von Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gingen zuletzt eher Richtung in Zustimmung. Insofern könnte das Thema vor allem Neos-intern zum Streitfall werden.

Konkret strebt die SPÖ einen Index an. Dieser soll die jährlichen Anpassungen aller Mieten auf drei Prozent plus die Hälfte der darüberliegenden Inflationsrate begrenzen. Ob ÖVP und Neos dem auch im privaten Bereich zustimmen – der Punkt steht nur vage im Regierungsprogramm – bleibt fraglich.

Türkis-Rot-Pink hat die „größte Pensionsreform seit 20 Jahren angekündigt“. Beschlossen ist derzeit aber nur eine sanfte Erhöhung des Eintrittsalters in die Korridorpension – von 62 auf 63 Jahre. Nachhaltige Sparmaßnahmen, wie die Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters, sollen in einem Mechanismus verankert werden, der ab 2030 greift – falls die aktuellen Maßnahmen nicht reichen. Die gesetzliche Regelung fehlt noch. Auch die Pensionserhöhungen für 2026 werden im Sommer verhandelt. Abzuwarten bleibt, ob die Neos, eventuell auch die ÖVP, für eine Anpassung der Pensionen unter der Inflationsrate plädieren.

Föderalismus

Mit dem Doppelbudget ist die Konsolidierung des Haushalts noch lange nicht abgeschlossen. Zumindest dann nicht, wenn Österreich langfristig ein ausgeglichenes Budget anstrebt. Türkis-Rot-Pink will in der Struktur, also auch bei den Gebietskörperschaften, sparen. Wo und wie konkret? Darüber will man im Rahmen einer „Reformpartnerschaft“ mit Bund, Ländern und Gemeinden nun 18 Monate verhandeln. Eine, vorsichtig formuliert, spannungsgeladene Gemengelage.