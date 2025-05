Regierung uneinig: Woran es bei der Sozialhilfe-Reform hakt

Vertreter von ÖVP und Neos betonen, dass die Reform der Sozialhilfe schon beim aktuellen Ministerrat auf der Tagesordnung hätte stehen sollen. Aus dem Sozialministerium hätte man aber die Rückmeldung bekommen, das sei zu kurzfristig. Aus SPÖ-Kreisen wird wiederum bestritten, dass schon am Mittwoch Details hätten vorliegen sollen – auch wenn natürlich ein inhaltlicher Zusammenhang mit dem Thema Integration bestehe.

Es hakt aber nicht nur an der gesetzlichen Umsetzung, sondern auch an politischen Details. Aus SPÖ-Sicht gibt es im Wesentlichen zwei Knackpunkte: Geht es nach ihr, soll künftig das Sozialgeld für alle arbeitsfähigen Bezieher zur Gänze über das AMS abgewickelt werden, womit das bisherige Kompetenzen-Wirrwarr beseitigt würde. Damit würde aber der Österreichische Integrationsfonds Zuständigkeiten in diesem Bereich verlieren, was der ÖVP missfalle, bei der der Fonds ressortiert.