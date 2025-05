Integration: Noch kein Durchbruch bei Sozialhilfe-Reform

Plakolm hat rechtliche Bedenken "am Schirm"

"Integration ist eine Holschuld. Wer bei uns bleiben will, muss Deutsch lernen, sich um einen Arbeitsplatz bemühen und unsere Gesetze leben", sagt Plakolm eingangs. Deshalb soll eine dreijährige Wartefrist für Sozialleistungen in Verbindung mit einem verpflichtenden Integrationsprogramm kommen.

Das Programm soll drei Stufen haben: Deutsch, Werte und Arbeit. "Wenn man als Politik Deutsch fordert, dann muss man auch Deutsch fördern", sagt Shetty. Teilnehmer sollen in verpflichtenden Kursen innerhalb von drei Jahren zum Beispiel Deutsch auf dem Level A2 lernen. "Wer Kurse wiederholen muss, muss auch mit Selbstbehalten rechnen", sagt Plakolm. Eine "Integrationsbeihilfe" soll für diesen Zeitraum die Sozialhilfe ersetzen.

Europarechtsexperte Walter Obwexer bezweifelte zuletzt, ob sofortige Sanktionen gegen Personen, die Kurse etwa nicht besuchen, europarechtlich möglich sind. "Das haben wir selbstverständlich am Schirm und sehen uns die Lage auch international sehr genau an", sagt Plakolm. In Dänemark gäbe es eine Integrationsphase und Wartefrist von fünf Jahren. In der konkreten Verknüpfung mit der Reform der Sozialhilfe werde man sehen, was möglich ist.