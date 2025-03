Ministerin Plakolm erwägt Verschärfung des Islamgesetzes

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) erwägt eine Verschärfung des Islamgesetzes . Denn man sehe in der Praxis, dass es mit einzelnen Moscheen Probleme gebe, meinte sie im APA-Interview. Wo Änderungen vorgenommen werden könnten, sei noch Gegenstand von Beratungen. Beim Kopftuch-Verbot für Kinder denkt Plakolm ein Stufen-Modell an. Ob bei einem verlängerten Grundwehrdienst auch der Zivildienst verlängert werden könnte, ließ die zuständige Ministerin offen.

Förderung der Feiertagskultur

Plakolm steht auch dazu, dass im Regierungsprogramm die Förderung der österreichischen Feiertagskultur festgeschrieben wurde: "Wir müssen als Gesellschaft aufhören mit den eigenen Traditionen zu fremdeln." Werte wie Teilen und Zusammenhalt, die bei Feierlichkeiten wie dem Martins- und dem Erntedankfest vermittelt würden, würden ja hoffentlich in allen Religionen hoch gehalten. Daher will sie entsprechende Aktivitäten auch in Bildungseinrichtungen hoch halten, die von gar keinen katholischen Kindern besucht werden: "Wir wollen, dass diese Bräuche wieder klar benannt werden und auch stattfinden in den Schulen." Dafür werde man Regelungen finden.

Keine guten Nachrichten hat Plakolm für Mitglieder der evangelischen Kirche, die ja die Wiederkehr des Karfreitags als arbeitsfreier Feiertag wünscht. "Wir haben im Regierungsprogramm dafür keine Maßnahme vorgesehen", sagt die Kultusministerin. Plakolm betont in dem Zusammenhang, dass die Abschaffung nicht auf einer Regierungsentscheidung sondern auf einem Höchstgericht beruht habe. Sie werde das auch mit der evangelischen Glaubensgemeinschaft besprechen.