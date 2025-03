ÖVP-General Marchetti: „Kickl hat seinen Zenit überschritten“

Mit 35 Jahren Generalsekretär der ÖVP: Nico Marchetti will einen neuen Stil in die Politik bringen.

Es ist dennoch keine leichte Aufgabe, weil am Ende des Tages werden immer zwei Personen verantwortlich gemacht, wenn es in der Partei nicht läuft: der Obmann und der Generalsekretär. Noch dazu hat die ÖVP einige sehr schwierige Jahre hinter sich. Grundsätzlich bin ich schwer motiviert, weil ich sehe die Ausgangslage auch als Chance. Ich möchte alles dafür tun, dass die ÖVP bei den nächsten Nationalratswahlen wieder auf dem Platz eins landet. Nachdem wir einige Krisen überwunden und einige Personalwechsel hinter uns haben, besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir uns mit den Parteistrukturen, mit der Kommunikation und den grundsätzlichen Inhalten als Partei beschäftigen. Die Rückkehr auf Platz eins halten Sie für möglich? Ich halte auch die FPÖ für schlagbar. Ich habe das Gefühl, dass dort nicht mehr viel Neues kommt. Und Herbert Kickl hat als Person bereits seinen Zenit überschritten. Wenn wir also unsere Hausaufgaben machen, noch wettbewerbsfähiger werden, dann sehe ich sehr viel Potenzial für die ÖVP.

Sie haben die Inhalte angesprochen. Gibt es Themen, bei denen nachgeschärft werden muss? Man muss schon ehrlich zu dem Schluss kommen, dass gerade unsere Positionierung im Bereich Wirtschaft in den vergangenen Jahren gelitten hat, weil es aus Staatsverantwortung notwendig war, Dinge zu tun, die nicht unbedingt unserer DNA entsprechen. Wir mussten in der Corona-Zeit viele Förderungen auszahlen, mussten in den Markt eingreifen, etwa bei den Energiepreisen. Beim Thema Wirtschaft können wir sicherlich wieder Profil gewinnen, mit Wolfgang Hattmannsdorfer haben wir einen sehr kompetenten Wirtschaftsminister, der da Akzente setzen wird. Die Aufgabe der Partei ist es, eine bürgerliche Handschrift in der Wirtschaftspolitik sichtbar zu machen.

So mancher Funktionär sagt, dass die DNA der ÖVP unter der Koalition mit den Grünen gelitten hat. Diesen Vorwurf lasse ich mir gerne gefallen. Ich war ja im Parlament, habe das mitgetragen und aus erster Hand miterlebt. Das Problem mit den Grünen in der Koalition war, dass die Grünen eine Single-Issue-Partei sind. Sie sind eine reine Klimaschutzpartei. Wir hingegen sind als Partei breiter aufgestellt. Das macht die Kompromissfindung herausfordernd. Deswegen finde ich es richtig, dass wir es im neuen Arbeitsprogramm der Regierung geschafft haben, bestimmte Dinge, die einfach zu viel waren, wieder zu glätten. Etwa beim Klimabonus oder bei den Förderungen für den Heizungstausch. Eine der Aufgaben eines Generalsekretärs ist es, öffentlich mit harten Aussagen auszurücken, wenn es Konflikte mit anderen Parteien gibt. Angesichts der fragilen Dreier-Koalition, müssen Sie da jetzt besondere Zurückhaltung üben? Es ist eine neue Konstellation, die hatten wir so noch nie. Wir haben uns jetzt einmal das Commitment gegeben, dass wir gemeinsam vernünftig zusammenarbeiten wollen. In den ersten Wochen haben wir bewiesen, dass dieser Geist in der Koalition auch tatsächlich da ist. Am Ende des Tages wird eine Regierung immer daran gemessen, ob sie Ergebnisse geliefert hat. Dennoch wird es immer eine Abgrenzung zu den anderen Parteien geben. Aber mein Selbstverständnis als Generalsekretär ist es, dass man eine inhaltliche Abgrenzung mit Argumenten machen kann, ohne persönliche Beleidigungen und Ähnlichem. Da macht der Ton die Musik. Wir wollen da schon wieder eine Kultur in die Politik bringen.

Das ist Nico Marchetti Aufgewachsen ist Nico Marchetti (35) in Wien-Favoriten, wo er für die ÖVP

politisch tätig ist. Für Aufsehen sorgte er erstmals als Bundesschulsprecher – mit dem größten Schülerstreik der Zweiten Republik gegen die Abschaffung der schulautonomen Tage. Ebenso rief er zum Boykott des PISA-Tests auf, was ihm Klagen einbrachte, die fallen gelassen wurden. In Wien war er Landesobmann der JVP und Bezirksparteiobmann in Favoriten. Seit 2017 sitzt er im Nationalrat. Seit 28. Februar 2025 ist er der Generalsekretär der ÖVP

Vor Jahren haben Sie sich ja bereits darüber beschwert, welche Kultur in den Nationalrat Einzug gefunden hat. Die war rund um die U-Ausschüsse besonders tief. Ich glaube generell, dass sich Dinge in der Politik breitgemacht haben, die nicht sein müssen. Wir unterschätzen da auch die Bevölkerung. Die Wähler werden nicht demjenigen die Stimme oder das Vertrauen schenken, der besonders grauslich formuliert oder andere mit billigen Punkten fertigmacht. Ich glaube, dass es ein großer Wunsch in der Bevölkerung ist, dass Politik wieder gesitteter und seriöser stattfindet. Im Duell mit der FPÖ wird das nicht so einfach möglich sein. Es ist schon zu vernehmen, dass die FPÖ-Wählerinnen und -Wähler auch nicht unbedingt vom Verhandlungsstil und Verhandlungsmisserfolg von Herbert Kickl begeistert sind. Es gibt viele enttäuschte FPÖ-Sympathisanten, die wir mit guter Arbeit in der Regierung, guten Konzepten und inhaltlichen Ansagen wieder zurückgewinnen können. Es muss unser Anspruch sein, dass wir die FPÖ nicht nur als Herbert Kickl sehen, sondern dass wir durch Kickl hindurchschauen und die Bedürfnisse und Sorgen seiner Wähler in den Vordergrund stellen und Lösungen anbieten. Die FPÖ hat die Chance gehabt und nicht genutzt. Jetzt werden wir eben die Probleme lösen und so Vertrauen zurückgewinnen.

Ihre erste Wahl, die Sie als Generalsekretär kommentieren müssen, ist die Wien-Wahl am 27. April. Was erwarten Sie sich? Die aktuellen Umfragen sprechen nicht für Ihren Spitzenkandidaten Karl Mahrer. Die Wien-Wahl ist diesmal besonders speziell. Der SPÖ ist das Blau-Türkis-Gespenst in der Regierung abhandengekommen und sie muss sich fragen, ob sie jetzt noch genug mobilisieren kann. Die Blauen sagen, dass es mit Dominik Nepp irgendwie nicht funktioniert, Heinz Christian Strache hatte bessere Werte. Die Neos haben keinen Spitzenkandidaten mehr. Die grüne Spitzenkandidatin kennt niemand. Also sollte jeder einmal auf seine eigenen Probleme schauen. Insofern kann man auch als ÖVP ruhig zuversichtlich in die Wahl gehen. Für einen Generalsekretär ist es am wichtigsten, dass man mit dem Bundesparteiobmann und Kanzler eine feste Achse bildet. Wie sieht es da zwischen Ihnen und Christian Stocker aus? Das funktioniert sehr gut. Wir haben eine Sitzungsroutine, wir telefonieren regelmäßig und stimmen uns ab. Es ist immens wichtig, dass die Regierungs- und die Parteiarbeit ineinandergreifen. Christian Stocker war ja selbst einmal Generalsekretär und weiß deshalb, wie wichtig das ist.