Neuer Job: Ex-Kanzlersprecher wird Sonderberater in ÖVP-Ministerium

"Kosak ist ein erfahrener Stratege und ein absoluter Kommunikationsprofi“, wird Tanner in einer Aussendung zitiert. Sie sei froh, dass es gelungen sei, Kosak als Verstärkung in ihr Team zu holen, heißt es weiter.

Strategie fürs Bundesheer

Kosak sei dem Bundesheer eng verbunden. "Wir leben in einer Zeit, in der die Wehrhaftigkeit und Resilienz eines Staates angesichts globaler Bedrohungen immer wichtiger werden. Klaudia Tanner ist die erste Ministerin seit langer Zeit, die das Bundesheer wieder mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet hat, um seine Aufgaben erfüllen zu können“, heißt es in der Aussendung vom künftigen Strategie-Sonderberater Kosak.