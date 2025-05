Sozialhilfe für Asylberechtigte: Verschärfungen noch diese Woche?

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) will am Mittwoch im Ministerrat den Startschuss für ein umfassendes Integrationspaket geben, das künftig verpflichtende Maßnahmen für Asylberechtigte und Schutzsuchende mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit vorsieht.

Paket soll diese Woche fixiert werden

Konkret kündigt Plakolm einen Ministerratsvortrag an, der die Eckpfeiler des Pakets vorstellt. Es soll ein verpflichtendes Programm eingeführt werden, das Schutzberechtigte – und in einem früheren Stadium auch Asylwerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit – durchlaufen müssen. Geplant ist dabei ein umfassendes Kompetenzscreening, das zu Beginn die Fähigkeiten und Potenziale der Betroffenen erfassen soll. Danach folgen verpflichtende Kurse in deutscher Sprache sowie in den sogenannten „Werten der Republik“.