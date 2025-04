Nein. Die Bevölkerung entwickelt sich drastisch in Wien und wir durften viele neue Kinder begrüßen, die weder Deutschkenntnisse haben noch eine schulische Vorerfahrung. Durch die Familienzusammenführung der letzten zwei Jahre kamen 400 Kinder im Monat, für die wir einen neuen Schulplatz schaffen mussten. Auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mussten wir von einem auf den anderen Tag 4.000 Kinder in den Wiener Schulen unterbringen. Das ist eine Mammutaufgabe, die wir gut bewältigt haben.

Nein, es ist so, wie es ist. Wir Neos werden auch für unsere Inhalte gewählt. Das steht bei uns im Vordergrund, das wissen wir. Und wir treten als Team an.

Absolut. Und deswegen ist mir auch so wichtig zu sagen, dass wir in Wien gemeinsam mit der SPÖ einen neuen Stil der Politik geprägt haben. Wir haben zwar intern diskutiert, haben einiges ausverhandelt und Meinungsverschiedenheiten gehabt, aber wir haben nach außen immer konsequent und pragmatisch unser Regierungsprogramm abgearbeitet.

Durch mehr Unterstützungspersonal in den Schulen etwa oder ein gratis warmes Mittagessen für ganztägige Schulen. Aber der wichtige Punkt: Es geht nur gemeinsam. Wir haben immer gefordert, dass wir Deutschkurse im Sommer auch verpflichtend anbieten können. Da hat uns der damalige ÖVP-Bildungsminister Polaschek gesagt: Nein, das will er nicht. Mit Christoph Wiederkehr als Bildungsminister werden wir eine Verpflichtung bekommen, und das ist ein ganz ein wesentlicher Schritt.

Mir geht es in der Frage in erster Linie darum, dass Wien die Integrationslast Österreichs nicht allein tragen darf. Wir haben immer schon eine Residenzpflicht gefordert, das heißt, dass neu zu integrierende Personen auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Ich sehe aber schon auch, dass wir hier eine Schieflage haben. Wenn man sich bei Mehrkindfamilien mit der Mindestsicherung mehr Geldleistungen erwarten kann, als man es mit einer durchschnittlichen Erwerbstätigkeit kann, dann muss man nachbessern.

Ich würde sagen, das muss man in Kauf nehmen, wenn man an Lösungen interessiert ist. Ich sage immer, wir sind nicht immer laut, aber wirksam.

Sie haben jetzt ganz aktuell gefordert, dass es Zwangsaufenthalte für kriminelle Minderjährige gibt. Ist das eine Forderung, die sich im Wahlkampf gut macht oder ist das mit Expertinnen und Experten besprochen?

Wir haben diese Problematik schon länger besprochen. Wir haben Jugendbanden in Wien, das sind nicht viele Personen, aber die haben es in sich. Wir wissen, dass unter 14-Jährige, die Straftaten begehen, sich ganz sicher sind, dass ihnen nichts passiert und das mit einem Selbstbewusstsein vor sich hertragen. Da muss man eingreifen. Die Strafmündigkeit soll unangetastet bleiben, wir möchten keinen Zwölfjährigen in Gefängnis sehen, aber wir müssen Möglichkeiten schaffen, wie wir mit den Zwölf- bis 14-Jährigen umgehen, wie wir sie pädagogisch so unterstützen, dass man sie wieder auf eine richtige Bahn bekommt. Das bedingt auch, dass es so etwas wie Time-out-Möglichkeiten mit einem Freiheitsentzug gibt.

Sie haben einen guten Draht in die Regierung. Wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas umgesetzt wird?

Sehr, weil genau diese Möglichkeit auch bei den Regierungsverhandlungen besprochen wurde. Ich war selbst am Tisch, als wir das erste Regierungsprogramm verhandelt haben.