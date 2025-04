Bis wann Wien eine autofreie City realisieren könnte

Ein jahrelanges Hickhack zwischen Stadt Wien und Bund fand am Sonntag ein jähes Ende: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verkündete, dass er eine Novelle zur Erneuerung der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Begutachtung schicken werde. Damit wird kamerabasiertes Zufahrtsmanagement für Innenstädte ermöglicht.

Mehr als 25 Städte – darunter St. Pölten, Leoben, Linz und (am lautesten) Wien – hatten das in der Vergangenheit gefordert. Das Ziel ist, dass man Stadtzentren verkehrsberuhigt. Durch die Kameras könne man Kennzeichen etwa bei der Einfahrt in die Innere Stadt fotografieren. Wer nicht dort wohnt oder in eine Garage fährt, muss nach 30 Minuten den Bezirk verlassen.

Aus einer technischen Machbarkeitsstudie, die vor Jahren erstellt wurde, geht hervor, dass so täglich bis zu 15.700 Einfahrten verhindert und die Stellplatzauslastung um fast ein Viertel reduziert werden können. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Markus Figl (ÖVP), der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck jubelten via Aussendung.

Ausschreibung notwendig

Bis dem Jubel die Umsetzung folgt, werden allerdings noch Jahre in Land ziehen.