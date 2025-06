Die Länder und die Reform: „Wir wissen, dass wir den Bürgern in der Pflicht sind“

Warum historisch? Zum ersten Mal überhaupt waren bei der Sitzung der Länderchefs nicht nur Vertreter der Bundesregierung - konkret Kanzler Christian Stocker, sein Stellvertreter Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger - vor Ort, nein: Diesmal waren auch die Präsidenten von Städte- und Gemeindebund dabei, also Michael Ludwig und Johannes Pressl.

Es war also die ganz große Besetzung. Und weil beim letzten Mal in ähnlicher Konstellation, 2022 am Achensee, mit der Impflicht eine, wenn nicht vielleicht die umstrittenste Maßnahme der Zweiten Republik beschlossen wurde, war auch die Leoganger Konferenz, nun ja, von einer gewissen Erwartungshaltung getragen.

Konnte sie eingelöst werden?

Es ist, wie sooft, kompliziert.

Vielleicht das Positive zuerst. Dazu zählt für den Kanzler, dass man sich bei der Sitzung auf einige wenige Themen geeinigt hat, in denen Reformen vereinbart werden. Konkret sind es die Energie - um günstigeren Strom für Industrie und Haushalte zu garantieren; die Bildung - um Schüler fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Und auch bei der Gesundheit stellt Stocker in Aussicht, dass Wartezeiten bei Untersuchungen und Operationen bald verkürzt werden.