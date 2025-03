Die neue Frauen-Phalanx unter den Landeshauptleuten

Während in Wien gerade das Regierungsprogramm zusammengestellt wurde, trafen sich Mikl-Leitner und Edtstadler am Mittwoch in der Vinothek des Stiftes Klosterneuburg, um über die Schwierigkeiten von Frauen in der Spitzenpolitik zu sprechen. Eingeladen hatten die ÖVP-Frauen mit ihrer Obfrau Katharina Danninger. Der Titel: „Starke Stimmen“.

"Frauen müssen 150 Prozent geben"

Einig waren sich beide, dass Frauen alles besser machen müssen, um gegenüber den männlichen Politikern bestehen zu können. Und dass sie immer noch stark an Äußerlichkeiten gemessen werden. Edtstadler: „Da zählt dann, ob der Lippenstift heute besonders rot ist oder nicht.“ Mikl-Leitner ergänzte, dass Frauen 150 Prozent geben müssten, um anerkannt zu werden: „Männer verstehen es besser, darüber zu reden, was sie tun.“ Und sie würden sich weniger hinterfragen als Frauen, ob sie für einen politischen Job geeignet sind oder nicht.

Dabei wäre es wichtig, dass immer mehr Frauen in die Politik gehen. Mikl-Leitner: „Seit Frauen in der Politik sind, ist der Ton in den Sitzungen einen anderer geworden.“ Sie erinnert sich an ihre erste Zeit als Landeshauptfrau. „Es war für viele Menschen ein Zungenbrecher, dass sie auf einmal Landeshauptfrau statt Landeshauptmann sagen mussten.“