Mehrere Landeshauptleute wollen Neuregelung für Trinkgeld

Die Rufe nach einer Neuregelung für Abgaben auf Trinkgeld mehren sich. Nachdem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Kronen Zeitung (Montag) mit der Forderung aufhorchen ließ, Trinkgeld in Österreich komplett von Abgaben zu befreien, bekam sie Rückendeckung von mehreren ÖVP-geführten Bundesländern. Aber auch aus den Reihen der SPÖ erklang der Wunsch nach einer Novelle.

Trinkgelder sind hierzulande prinzipiell sozialversicherungspflichtig. Waren die Beträge früher nur schwer überprüfbar, scheinen beim zunehmenden Trend zur Kartenzahlung die gegebenen Trinkgelder auch in der Registrierkassa auf. Nach Medienberichten über zum Teil hohe Nachforderungen seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) war unlängst eine Diskussion hochgekocht - auch weil Trinkgelder in manchen Branchen ein essenzieller Lohnanteil sind.

Mikl-Leitner: "Leistung muss sich lohnen"

"Leistung muss sich lohnen. Und das Trinkgeld ist im Heimatland der Gastfreundschaft eine der unmittelbarsten Formen der Leistungshonorierungen", sagte Mikl-Leitner. Das wäre auch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ein erstes Signal der schwarz-rot-pinken Regierung, dass sie es ernst meine mit der Senkung der hohen Steuern- und Abgabenlast. Ähnlich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): Gerade "in wirtschaftlich schwierigen Zeiten" sei es an der Zeit, "dass der Bund einen Lösungsweg findet". Es müsse Rücksicht auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Betriebe genommen werden, so der Politiker zur Kronen Zeitung.

Zuspruch von Amtskollegen

Unterstützung erhielt Mikl-Leitner am Montag aus mehreren Ländern, darunter Salzburg und Oberösterreich. Gerade in einem von Tourismus und Gastronomie geprägten Bundesland wie Salzburg sei dies sinnvoll und brächte eine Erleichterung für die Unternehmen und auch die Arbeitnehmer, ließ ein Sprecher des Salzburger ÖVP-Landeshauptmanns Wilfried Haslauer auf APA-Anfrage wissen. "Wir wollen, dass Leistung belohnt wird - so gesehen sollte Trinkgeld steuerfrei sein", sagte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Im Büro von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wiederum verwies man auf die Statements von Mikl-Leitner und Haslauer.