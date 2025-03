ÖGK: Keine höhere Besteuerung von Trinkgeldern

© Getty Images/iStockphoto/webphotographeer/istockphoto.com Schanigarten

Nachforderungen der ÖGK richten sich an die Betriebe und nicht an die Mitarbeitenden, insbesondere im Zusammenhang mit Trinkgeldern, die per Kartenzahlung geleistet werden.