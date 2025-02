Kranke Kassen: ÖGK rechnet für heuer mit mehr als 900 Mio. Euro Defizit

Der neue Co-Obmann Peter McDonald will gegensteuern: in der eigenen Verwaltung, aber auch durch mehr Geld vom Bund, knappe Vertragsabschlüsse und Kooperation mit den Ländern für mehr ambulante Leistungen.

Hauptgründe für die Entwicklung seien eine massive Leistungsausweitung, die zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgung geführt habe, sowie die Entlastung der Krankenhäuser und die Verlagerung der Versorgung in den niedergelassenen Bereich. Die Herausforderung für die Gebarung der ÖGK ergebe sich aus einem sinkenden Wirtschaftswachstum und der Alterung der Bevölkerung, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Primärversorgungs- und Facharztzentren auszubauen

Wie schon viele vor ihm verwies McDonald darauf, dass die ÖGK jedes Jahr 6 Mrd. Euro an die Spitäler der Länder zahlt und diese Kosten jährlich um nahezu 500 Mio. Euro steigen. "Wir wollen, dass diese Mittel dafür verwendet werden, um gemeinsam mit den Bundesländern multiprofessionelle Primärversorgungs- und Facharztzentren auszubauen", sagte er.

Mit den Ärzten peilt er österreichweite Gesamtverträge an. Generell will McDonald die Kostensteigerungen für Ausgaben für die Vertragspartner halbieren. Erste entsprechende Maßnahmen sollen bereits in der kommenden Woche beschlossen werden, so der Obmann, ohne konkreter zu werden.