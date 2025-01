Neuer ÖGK-Obmann McDonald: "Bin kein Fan der Ambulanzgebühr"

Es sei ein untragbarer Zustand, sagt McDonald dazu am Dienstagabend in der ZIB2. Die Hand der ÖGK sei ausgestreckt, wenn die Zahnärztekammer an den Verhandlungstisch zurückkehre, werde ein Ergebnis zustande kommen: "Wir haben immer noch Lösungen gefunden."

Offene Kassenstellen in Österreich

Wie viele Kassenpraxen in Österreich unbesetzt sind, will McDonald nicht beantworten: "Es hilft uns keine weiter Kassenstelle, wenn wir die Ärzte nicht dazu finden." Er schlägt die Digitalisierung als Weg vor, um Druck aus dem System zu nehmen, zum Beispiel durch telemedizinische Betreuung. Auch Primärversorgungszentren mit längeren Öffnungszeiten - z.B. auch im fachärztlichen Bereich - sollen Abhilfe schaffen.

Einer Ambulanzgebühr, wie sie zuletzt Tirols Ärztekammerpräsident Stefan Kastner von der wahrscheinlichen künftigen blau-türkisen Bundesregierung zur besseren Patientensteuerung eingefordert hat, kann er nichts abgewinnen: "Ich bin kein Fan der Ambulanzgebühr." Er würde es nicht gut heißen, dass Patienten bestraft würden, weil sie mangels anderer Angebote notgedrungen eine Ambulanz aufsuchen würden.