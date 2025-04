"Finanzamt soll nicht mitkassieren": Mahrer will steuerfreies Trinkgeld

Pünktlich vor Ostern flammt die Trinkgelddebatte wieder auf. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert am Samstag in einer Aussendung eine komplette Steuer- und Abgabenbefreiung von Trinkgeld. "Was Gäste freiwillig für guten Service den Kellnern geben, darf nicht länger vom Finanzamt mitkassiert werden", so Mahrer in einer Aussendung. Trinkgeld sei ein Zeichen der Anerkennung und kein Einkommen. Das gelte vor allem in Gastronomie und Hotellerie, wo das Personal oft unter enormem Druck Höchstleistungen erbringe.

Sozialversicherungspflicht

Trinkgelder sind in Österreich prinzipiell sozialversicherungspflichtig. In vielen Fällen gibt es eine Pauschale - diese kann sich je nach Branche und Bundesland aber unterscheiden. Laut Regierungsprogramm, das WKO-Präsident Mahrer mitverhandelte, ist eine Evaluierung und bundesweite Vereinheitlichung vorgesehen.

Für Kellnerinnen und Kellner in Wien beträgt die Pauschale z.B. rund 60 Euro pro Monat. Alles, was darüber liegt, unterliegt der vollen Sozialversicherungspflicht. Waren die Beträge früher nur schwer überprüfbar, scheinen beim zunehmenden Trend zur Kartenzahlung die gegebenen Trinkgelder auch in der Registrierkassa auf.