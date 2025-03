Staatssekretärin Zehetner: "Die Trinkgeld-Pauschalierung soll bleiben"

Ja, das ist unser Hauptproblem. Das Geld ist in letzter Zeit nicht in den Konsum geflossen, sondern aufs Sparbuch. Die Sparquote ist von 8 auf 12 Prozent gestiegen. Wir müssen in Österreich eine Risikokapital-Kultur entwickeln. Die Pre-Seed und Seed-Phase sind kein Problem, wie uns Gründer sagen. Das Problem ist die Phase danach, in der es um Investitionen im 100 oder 200-Millionen-Euro-Bereich geht. Mario Draghis EU-Wettbewerbsbericht weist schon darauf hin, dass wir eine Kapital-Union brauchen, um konkurrenzfähig zu sein.

Eine der zentralsten Frage: Wie schaffen wir es in Europa und Österreich, dass die Energiepreise sinken?

Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das Schönste wäre natürlich, wir hätten den budgetären Spielraum und könnten die Gebühren auf Null setzen. Doch das ist nicht möglich. Beim EU-Rat diskutierten wir zuletzt, welche gemeinsamen Hebel wir in der EU nutzen können. Es geht um die Interkonnektivität, das heißt, dass wir die Stromnetze miteinander besser verbinden. Wir haben teilweise zu viel Strom in der Nordsee dank des Windes, der nicht zu uns kommen kann, weil es nicht ausreichend Leitungen gibt. Die Wahrheit, die wir alle nicht hören wollen: Wir werden weiter Erdgas brauchen und das ist derzeit fünf Mal so teuer wie in den USA. In der EU brauchen wir eine gemeinsame Einkaufspolitik, um bessere Konditionen zu bekommen.