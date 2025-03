Königsberger-Ludwig: "Haben in der Pandemie Vertrauen der Menschen verloren"

Die SPÖ hat einen Anspruch auf einen Arzttermin binnen 14 Tagen gefordert. Warum haben Sie darauf im Programm verzichtet?

Wenn drei Parteien verhandeln, sind Kompromisse nötig. Wir haben uns darauf geeinigt, die konkrete Zahl der Tage nicht hineinzuschreiben. Die Verkürzung der Wartezeiten haben wir natürlich im Regierungsprogramm verankert. Dafür benötigen wir genügend Ärzte im öffentlichen Gesundheitssystem. Einerseits müssen wir natürlich genügend ausbilden. Andererseits müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass man als Arzt gern im öffentlichen System arbeitet. Zum Beispiel in Gesundheitszentren, in denen junge Ärzte im Verbund arbeiten können. Etwa durch die Möglichkeit, zum Beispiel in Primärversorgungseinheiten im Verbund zu arbeiten.

Viele Patienten gehen zum Facharzt, obwohl sie auch beim Hausarzt versorgt werden könnten. Wie wollen Sie das ändern?

Wir wollen verstärkt mit der digitalen Hotline 1450 arbeiten. Dort sollen gut ausgebildete Ärzte sitzen, die die Menschen durch das System leiten. Weiters könnte man wieder mit Überweisungen arbeiten.



Wichtig ist auch Prävention. Was haben Sie hier vor?

Wenn es gelingt, dass Ärzte wieder mehr Zeit für das Gespräch mit den Patienten haben, wäre das schon ein Schritt in Richtung mehr Prävention. Weiters müssen wir etwa bei Brust- und Darmkrebsvorsorge besser werden.