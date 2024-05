Keine Munition für die FPÖ? Warum das neue Epidemiegesetz ein Phantom bleibt

Kaiser Franz Joseph hatte noch drei Jahre Regentschaft vor sich, der Erste Weltkrieg lag noch in der Zukunft, als 1913 ein rechtliches Regelwerk verabschiedet wurde, das in seinen Grundzügen bis heute gültig ist. Kein Wunder, dass eine Reform des völlig überalterten Epidemiegesetzes an oberster Stelle stand, als es darum ging, welche Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen sind.