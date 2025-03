Hattmannsdorfer: "Kickl hat uns mit Absurditäten provoziert"

Der Linzer (Jg. 1979) studiert Wirtschaft an der Johannes Kepler Universität, absolviert Auslandssemester u.a. in Taipei u. Jakarta, wird Mitglied im Cartellverband

Weil die Grundlage auch für sozialen Wohlstand eine funktionierende Wirtschaft ist. Ohne ein Comeback von Leistung und Wettbewerb werden wir den Wohlstand in diesem Land, die Jobs und die sicheren Einkommen nicht erhalten können. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in unserem Mindset, müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Fleiß, Wettbewerbs- und Leistungsbereitschaft sind Tugenden, die wir wieder brauchen.

IV-Präsident Georg Knill hat in einem KURIER-Interview nach dem Aus der Verhandlungen mit der FPÖ gesagt, „diese Ressortaufteilung wird die ÖVP nicht mehr so rasch haben“. Stimmen Sie zu?

Es ist nicht an der FPÖ gescheitert, sondern ausschließlich an Herbert Kickl, weil er uns mit Absurditäten ständig provoziert hat. Abschaffen der Europafahne, Englischverbot bei wissenschaftlichen Arbeiten: Auf so einer Grundlage ist kein Regierungsprogramm zu machen. Uns ist dann im zweiten Anlauf mit SPÖ und Neos gelungen, diese massiv übertriebenen Forderungen nach Besteuerungen der breiten Mitte weg zu verhandeln.

Kurzer Rückblick: Sie kennen den direkten Vergleich zwischen Dreierverhandlungen und jenen mit der FPÖ. Scheiterte es beim ersten Mal an Andreas Babler und dann an Herbert Kickl?

Am Innenministerium, das beide Parteien wollten, ist Blau-Türkis also nicht gescheitert?

Nein. Weite Teile der FPÖ bereuen auch, dass sie jetzt nicht die Chance haben, Österreich zu gestalten. Es ist gescheitert an Herbert Kickls Unwillen, an Absurditäten und weil er nicht bereit war, sich klar international auszurichten. Und da sechs von zehn Euro in Österreich im Export verdient werden, muss eine Bundesregierung bedingungslos pro-europäisch und international ausgerichtet sein – gerade in Zeiten wie diesen.

Hätten Sie als Mitte-Rechtspragmatiker lieber mit einem pragmatischeren Rechten als Herbert Kickl, als mit SPÖ und Neos koaliert?

Pragmatik bedeutet, dass man Pragmatismus über die eigene Ideologie stellt.