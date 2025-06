Bund, Länder und Gemeinden wollen in Leogang unter anderem Reformen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Energie einleiten. Vor allem beim Thema Bildung könnten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu verteilt werden. Der noch amtierende Landeshauptmann Salzburgs Wilfried Haslauer (ÖVP) erklärte in der "ZiB 2", dass der Stabilitätspakt kein Thema der Konferenz sei: "Wir streben eine Reformpartnerschaft an. Tatsache ist, dass wir Reformen umsetzen wollen." Die erwähnten Themenkomplexe seien alles Bereiche, wo diese nötig sind.