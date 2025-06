Welche Reformideen Bund und Länder präsentieren wollen

Zumindest die Optik ist ungewöhnlich, man könnte auch sagen: auffallend. An diesem Freitag werden einander in Leogang nicht nur die neun Landeshauptleute zur halbjährlichen Landeshauptleute-Konferenz treffen. Diesmal ist auch die Regierungsspitze zugegen. Und das ist nicht alltäglich.

Sollen Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) wirklich zu einem Ländertreffen nach Salzburg fahren?

In der Regierungsmannschaft war die Frage nicht unumstritten. Anwesenheit und veröffentlichte Bilder erzeugen immer einen gewissen Eindruck. Die Erwartungshaltung sei viel zu groß, unkten Kritiker - da müsse man auch entsprechende Ergebnisse liefern. Was werden sie also "liefern", die Landeschefs und die Regierungsspitze? Der KURIER hat sich in der Regierung umgehört.