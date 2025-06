Reform des Mietrechts: SPÖ bittet um "ein bisschen Zeit"

Auf Drängen der SPÖ hat die Regierung eine "Mietpreisbremse" für den regulierten Bereich beschlossen – also für Richtwert- und Kategoriezins oder Genossenschaftswohnungen. Mieten dürfen heuer nicht erhöht werden dürfen. 2026 dürfen sie nur um ein, 2027 höchstens um zwei Prozent steigen. Danach soll ein neuer Index gelten: Dieser begrenzt die jährlichen Anpassungen auf 3 Prozent plus die Hälfte der darüberliegenden Inflationsrate.

Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler sowie Wohnbausprecherin Elke Hanel-Torsch (beide SPÖ) haben am Montag bei einer Pressekonferenz noch einmal einen Überblick über die beschlossenen und offenen Maßnahmen gegeben. Seit 2010 seien die Mieten in Österreich um 70,3 Prozent gestiegen, so Babler. Deshalb sei der "Stopp" so wichtig gewesen.