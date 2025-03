Was die Regierung beim Kampf für "leistbares Wohnen" missachtet

Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler – ironischerweise im wohl hässlichsten Amtsgebäude Wiens in der Radetzkystraße untergebracht – hat das mehrmals angekündigt. Zur Einordnung: Die Maßnahme würde den Anstieg der Mieten in Jahren mit einer hohen Inflationsrate (über drei Prozent) bremsen. In erster Linie hilft das jenen, die sich bereits in einem Mietverhältnis befinden. Wer eine neue Wohnung sucht, darf im Gegenzug davon ausgehen, eine umso höhere Einstiegsmiete berappen zu müssen.

"Berliner" Verhältnisse als reale Gefahr Und das ist nur ein Schwachpunkt des gesamten Modells. Beim Berliner Mietendeckel geschah zum Beispiel folgendes: Wohnungen, die davon nicht umfasst waren, wurden umso teurer, das Angebot an Mietwohnungen brach ein. Während ein Marktsegment billiger wurde, nahm die Wohnungsnot in Summe zu. Die Regierung will ähnlichen Szenarien etwa mit einer „Leerstandsabgabe“ zuvorkommen. Aber reicht das? Beinahe die Hälfte der Bevölkerung lebt in einem Mietverhältnis. So wichtig deren Perspektive ist: Niemand leidet aktuell stärker unter der schwachen Konjunktur als die Bauwirtschaft. Lieferkettenprobleme und Personalmangel machen das Bauen an sich teuer. Die hohen Baukosten und scharfe Kreditrichtlinien schrecken gleichzeitig Auftraggeber ab. Das gilt auch für Eigentumswohnungen, Mietwohnungen baut derzeit ohnehin kaum ein Privater.