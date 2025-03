Warum unser Immo-Markt schon lange in Schieflage ist

1. Rückgang des sozialen Wohnbaus

Noch in den 1990er-Jahren waren der überwiegende Teil aller Neubauten sozial gefördert. Seither ist der Anteil rasant gesunken. Explodierende Grundstückspreise, etwa in Wien, wo die Preise seit 2010 um ein Vielfaches gestiegen sind, tragen maßgeblich dazu bei. Gleichzeitig ist die öffentliche Wohnbauförderung von 1,3 % des BIP auf zuletzt nur noch 0,42 % gefallen. Die Regierung will die Zweckbindung der Wohnbauförderung nach 20 Jahren wieder einführen und stärker in gemeinnützige Projekte investieren, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.