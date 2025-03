Was am Freitag auf uns zukommt: Mietpreisbremse, Steuer- und Gebührenerhöhungen

Der Abänderungsantrag 73/A, der am Freitag ins Parlament eingebracht werden soll und der dem KURIER vorliegt, regelt eine Flut an einnahmenseitigen Maßnahmen und Entlastungen. Federführend dabei sind die Abgeordneten Andreas Hanger (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ) und Karin Doppelbauer (Neos).

Mietpreisbremse

Die Regierung will die sogenannten Richtwertmieten einfrieren. Eigentlich würden Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen per 1. April mit der Inflation ansteigen. Die Regierung will dies verhindern und einen Mietpreisstopp verhängen. Im Schnitt gehe es um eine Miet-Steigerung von drei Prozent, insgesamt würden der Bevölkerung Mietkosten von rund 140 Millionen Euro erspart. Auch bei Mietwohnungen in Neubauten will die Regierung einen Mietpreisstopp einführen. Dieser ist rechtlich aber komplexer.

Strompreis

Die Stromerzeuger müssen ab 1. April zusätzliche Abgaben bezahlen, fossile Kraftwerksbetreiber vier Euro pro erzeugter Megawattstunde, Erneuerbare Anlagen (Wasserkraft, Windkraft, Solarstrom) mit drei Euro pro Megawattstunde etwas weniger. „Eine Überwälzung auf Stromverbraucher ist nicht zulässig“, steht im Gesetz – aber wenn Geschäftsmodelle (Kredite) mit den Banken durch diese Beitragserhöhung nicht mehr funktionieren, bleibt den Kraftwerksbetreibern nichts anders übrig, als höhere Strompreise zu verlangen. Verlängert wird aber auch der Energiekrisenbeitrag Strom mit maximal 100 Euro pro MWh – ab April mit „95 Prozent der Überschusserlöse“. Auch die Befreiung für Pumpspeicherkraftwerke wird beendet.