Österreich muss Milliarden einsparen. Genau darauf zielen derzeit auch die meisten Maßnahmen der Bundesregierung ab. Etwa die neue „Teilpension“, eine jahrelange Neos-Forderung, die Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) zu Wochenbeginn präsentierte.

In Teilpension kann jeder gehen, der einen Pensionsanspruch hat – also auch in Frühpension gehen könnte. Das Grundprinzip: Man geht zum Beispiel zu 50 Prozent in Pension, in diesem Ausmaß wird das Pensionskonto geschlossen. Zu 50 Prozent arbeitet man weiter, zahlt also auch weiterhin Beiträge ins Pensionskonto ein. Der finale Pensionsanspruch ergibt sich aus der Teilpension und den zusätzlichen Einzahlungen.