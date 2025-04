Pflege als Schwerarbeit: Kann sich Österreich das leisten?

Das Hauptproblem bei den Kosten sieht Kucsera aber langfristig: „Der Anreiz, in Frühpension zu gehen, wird auch künftig deutlich größer.“ Zum Hintergrund: Wer mit 60 in Schwerarbeitspension geht, muss pro Jahr Abschläge in Höhe von 1,8 Prozent in Kauf nehmen. Bis zum aktuellen gesetzlichen Pensionsantrittsalter, das bei 65 Jahren liegt, steigen die Abschläge also auf maximal neun Prozent. Bei der normalen Frühpension oder Korridorpension, die derzeit ab 62 möglich ist, gelten jährliche Abschläge von 5,1 Prozent.