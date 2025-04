Um 40 Millionen Euro: Pflegekräfte sind ab Jänner Schwerarbeiter

Eine schon seit langem erhobene Forderung der Pflege-Gewerkschaft wird umgesetzt: Mit 1. Jänner 2026 soll die Schwerarbeiter-Regelung auch für Pflegekräfte gelten. Das kündigten Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger an.

Konkret geht es darum, dass sie künftig die Möglichkeit haben sollen, die Schwerarbeitspension in Anspruch zu nehmen, sofern sie das 60. Lebensjahr vollendet haben, 45 Versicherungsjahre aufweisen und in den letzten 20 Jahren vor Pensionsantritt mindestens zehn Jahre Schwerarbeit verrichtet haben.



Die Regelung erfolge als Zeichen der Wertschätzung und des Respekts, wie es die Ministerin formuliert. „Gerade aus meiner früheren gewerkschaftlichen Tätigkeit weiß ich, wie enorm engagiert die Pflegekräfte arbeiten. Es ist wichtig, dass anerkannt wird, welch physische und psychische Belastung diese Arbeit ist.“

Gesundheitliche Belastungen

Dies würde sich auch in gesundheitlichen Problemen widerspiegeln: „48 Prozent der Pflegekräfte leiden an Rückenschmerzen, 30 Prozent an Schlaflosigkeit, 60 Prozent fühlen sich psychisch belastet.“ Verantwortlich dafür seien neben der körperlichen Belastung, die stetige Konfrontation mit Leiden und Tod sowie der enorme Leistungsdruck aufgrund personeller Engpässe.