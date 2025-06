Korinna Schumann: „Die Teilpension ist ein gutes Modell“

Der Vergleich war eigentlich auf die Altersteilzeit bezogen, bei der man mit Blick auf die spätere Pensionshöhe besser aussteigt. Und die wird teils von der Teilpension ersetzt.

Für uns war klar, die Altersteilzeit muss erhalten bleiben. Das ist auch gelungen. Andererseits war klar, dass wir aufgrund der budgetären Lage einsparen müssen. Deshalb ist die Altersteilzeit nur noch drei statt fünf Jahre möglich. Das greift nicht sofort, bis 2029 gelten Übergangsregelungen. Wichtig ist: Altersteilzeit und Teilpension ergeben künftig ein Ganzes.

Es macht den Eindruck, als täte sich die SPÖ sehr schwer mit diesem Pensionspaket. An einer ersten Präsentation mit den Klubchefs von ÖVP und Neos, Anfang Mai, haben Sie nicht teilgenommen.

Das heißt nicht, dass ich das Vereinbarte nicht mittrage. Dass wir keine Freude mit so manchem haben, was man jetzt aufgrund der Budgetlage machen muss, ist auch klar. Uns ist wichtig, dass wir ein stabiles Pensionssystem haben. Und ich freue mich, dass wir jetzt alle Anstrengungen unternehmen, damit die Menschen länger in Beschäftigung bleiben. Andere Eingriffe, wie die Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters, konnten wir abwenden.

Die Frage, wie gut die Teilpension ankommt, ist auch fürs Budget relevant. Mehr als 1,3 Milliarden Euro wollen Sie damit bis 2029 einsparen. Wie viele Menschen müssen in Teilpension gehen, damit diese Rechnung aufgeht?

Wir gehen davon aus, dass 10.000 Personen pro Jahr die Teilpension in Anspruch nehmen werden. Und wir hoffen, dass im Herbst auch für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Möglichkeit der Teilpension geschaffen wird.

10.000 klingen bei 100.000 neuen Pensionisten pro Jahr sportlich.

Deshalb machen wir Werbung für diese neue Möglichkeit. Die Teilpension ist ein wirklich gutes Modell, weil es vielen Pensionsbezieherinnen die Möglichkeit gibt, länger erwerbstätig zu bleiben. Und wir setzen auch darauf, dass es den Unternehmen hilft, Fachkräfte damit länger zu halten.

In der aktuellen OGM-KURIER-Umfrage gibt die Mehrheit an, von der Teilpension gehört und sie verstanden zu haben. Akzeptanz und Interesse der Befragten sind noch mäßig. Wie wollen Sie die Stimmung verbessern?

Ganz wichtig ist: Wir müssen uns stärker darauf fokussieren, dass eine längere Beschäftigung zu besserem Einkommen und einer wesentlich höheren Pension führt. Das bringt ja nicht nur dem Staat, sondern auch den Menschen etwas.